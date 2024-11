Cette irrésistible pub belge va vous faire passer du tuning au vélo

La vie de Bryan.

Pour encourager les jeunes et moins jeunes à privilégier le vélo pour leurs déplacements quotidiens, Wallonie Cyclable a frappé fort en s’associant avec Fred De Loof, acteur et réalisateur de la série populaire Baraki. Le spot image par l’agence belge Federate met en scène Bryan, un fan inconditionnel de tuning, qui réalise peu à peu que le vélo est souvent plus pratique pour se déplacer. Jouant sur l’humour et la dérision, cette campagne interpelle par son approche décalée et son ton réaliste.

Derrière la légèreté apparente de cette publicité, le message est sérieux. Fred De Loof – Rayan dans la série et le spot – y voit un moyen de sensibiliser les jeunes aux impacts de leurs choix de mobilité sur la santé et l’environnement. Pour le réalisateur, ce projet revêt également une dimension personnelle, suite à la perte tragique de son neveu dans un accident de la route. Ce rappel des responsabilités en matière de sécurité routière vise à encourager des comportements plus responsables, dans une région où le vélo est encore peu utilisé pour les trajets courts.

Cette campagne s’inscrit dans le Plan d’Actions Wallonie Cyclable, qui cherche à faire passer la part modale du vélo de 2 % à 5 % d’ici à 2030 dans cette fameuse région francophone du sud de la Belgique. En développant le concept de « motilité », Wallonie Cyclable ne cherche pas à opposer vélo et voiture, mais à promouvoir un usage raisonné des modes de transport.

Wallonie Cyclable semble inarrêtable dans ses efforts, puisqu’en octobre dernier, l’annonceur s’était déjà fait remarquer avec un défilé de cyclistes avec leurs montures.