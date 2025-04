Aucun adulte ne résiste à l’effet Haribo : les voix d’enfants sont de retour

Happy Life.

Après six ans d’absence, la saga publicitaire « Kid Voices » de Haribo revient sur les écrans français avec un nouveau film TV intitulé La réunion de parents d’élèves. Signée par l’agence LIBRE Mullenlowe et réalisée par Noémie Saglio (Plan Cœur, Connasse, Natacha (presque) hôtesse de l’air), cette campagne décalée met en scène des adultes qui, en goûtant aux bonbons Haribo, retrouvent instantanément leurs voix d’enfants. L’humour et la tendresse de cette nouvelle création s’inscrivent dans le droit fil de la plateforme de marque « childlike happiness » et réaffirment la mission transgénérationnelle de Haribo : réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

La marque met à l’honneur sa gamme Happy Life, un assortiment festif des bonbons préférés des Français, de Dragibus aux Croco en passant par les Schtroumpfs. Et les gros plans produits ne manquent pas, caresse du crocodile comprise. « Le produit est au cœur même de la tension narrative« , explique Antoine Colin, directeur de la création chez LIBRE Mullenlowe.

Déclinée depuis 2014 dans 19 pays, la saga “Kids Voices” s’adapte aux codes culturels de chaque marché pour mieux toucher les adultes. Ce nouvel opus français bénéficie d’un plan média d’envergure piloté par Mindshare, avec une diffusion en TV et en digital, notamment sur les réseaux sociaux. Une campagne qui rappelle qu’un simple bonbon peut suffire à faire parler la voix de l’enfance.

Fiche technique