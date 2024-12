LIBRE Mullenlowe et CAMÉLÉON en tête du Top Scan Book grâce à “Merci”

Un danger qui passe du virtuel au réel.

Le sharenting (le surpartage en ligne d’éléments concernant leurs enfants par les parents) est un danger bien réel d’Internet, auquel tous les parents sont susceptibles de se prêter. Alors que de nombreux prédateurs rodent sur les réseaux, nous n’avons pas toujours conscience de notre vulnérabilité sur ceux-ci, et encore moins de celle de nos enfants. C’est à ces dangers que souhaite nous sensibiliser l’association CAMÉLÉON, accompagnée par l’agence LIBRE Mullenlowe… et maintenant détentrice de la première place du Top 5 Scan Book d’octobre.

Après une rude compétition avec Artefact, Circus Paris, WNP et Pop For You (à seulement 20 points de la première place, avec 1870 points contre 1890 pour LIBRE Mullenlowe), CAMÉLÉON l’emporte finalement avec sa campagne choc, “merci”. À travers un film en caméra cachée, une mère distribue des photos de sa fille à des inconnus, illustrant les risques réels du partage d’informations personnelles en ligne. Ce parallèle avec le quotidien souligne l’urgence d’une prise de conscience face aux pratiques numériques des parents.

La campagne s’accompagne de visuels glaçants réalisés avec une intelligence artificielle. Ceux-ci montrent des prédateurs, smartphone en main, présents dans des lieux fréquentés par des enfants, avec un message explicite : « Merci d’exposer votre enfant sur les réseaux. Maintenant, je sais où le trouver. » En soulignant les dangers liés aux métadonnées et aux informations divulguées dans les posts, cette campagne invite les parents à réfléchir avant de partager. Une initiative qui ambitionne d’instaurer un véritable changement dans les habitudes numériques, et de protéger les enfants dans un monde où la frontière entre virtuel et réel est de plus en plus poreuse.