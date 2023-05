Uber Eats lance un menu miniature pour la sortie de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

c

Passez votre chemin si vous avez une faim de loup, ce menu n’est pas fait pour vous. Pour célébrer la sortie du dernier Marvel (groupe Disney), Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Uber Eats et l’agence Mother ont vu les choses en petit. En très, très petit. Minuscule même : The Tiny Tasting Menu.

Ce menu en édition limitée, évidemment comestible, a été conçu en collaboration avec le collectif The Robin Collective, qui développe notamment des produits alimentaires (on lui doit déjà un menu The Mandalorian) – et les modélistes Mattes & Miniatures. Ces derniers ont réalisé The Quantum Cafe, le restaurant auquel il faut commander le fameux menu à se faire livrer sur/par Uber Eats. 10 chanceux trouveront une affiche du film Ant-Man et The Wasp: Quantumania signée par les acteurs Michael Douglas et Evangeline Lilly avec leur livraison.

« The Quantum Café » existe bel et bien puisqu’il a été installé dans des murs et des fissures existant à Londres, Manchester et Bristol pour que les fans se lancent à sa recherche. Une idée intéressante pour permet de lancer la conversation et la chasse au trésor en ligne.

Au menu donc, une collection de 10 plats emblématiques : burger, fish and chips, donuts, sushis, gâteau au chocolat, dahl de lentilles et cheese naan, samosas, pizza et salade. De quoi succomber à la tentation, plutôt deux fois qu’une. Malheureusement pour les gastronomes tricolores, il faudra traverser la Manche pour le savourer, puisque ces mets ne sont disponibles que pour les utilisateurs d’Uber Eats de ces trois villes britanniques pour la modique somme de 5,99 £ (environ 6€90). L’intégralité des bénéfices sera versée à la fondation Make-A-Wish au Royaume-Uni.