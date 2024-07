Uber convoque les Beatles et Lou Reed pour les JO de Paris 2024  

Enfin, vous ne serez plus seul.

Uber dévoile sa nouvelle campagne pour les Jeux Olympiques de Paris, mettant en avant les classiques de Lou Reed et des Beatles. Développée en interne, la publicité associe les morceaux Perfect Day et I Want to Hold Your Hand à un nouveau slogan : On Our Way. Nous nous sommes tous déjà sentis seuls à un moment important de notre vie. Cette publicité est là pour vous assurer que la marque vous comprend… et que la solitude n’est jamais éternelle.

Dans un monde souvent chaotique, surtout en ce moment, cette notion de proximité et de facilité peut être réconfortante. La publicité se termine par une note sonore distinctive, la première signature sonore d’Uber, qui sera bientôt intégrée à l’application, au site web et aux réseaux sociaux de la marque.

Le spot a été diffusé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques vendredi dernier, même si vous l’aurez peut-être manquée au milieu de ces performances plus spectaculaires les unes que les autres.