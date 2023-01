L’anti mantra sportif de DJ Khaled : ne s’engager à rien

Just do… nothing.

Pour sa dernière campagne de marque, le plus grand détaillant d’articles de sport au Moyen-Orient, Sun & Sand Sports, avec l’agence Mother London, a appelé DJ Khaled à en faire le moins possible. Une collaboration qui ne se foule pas la cheville avec humour et style.

Les mots de motivation que l’acteur Shia LaBeouf a crié très, très fort pour Nike ne vous gonflent plus à bloc ? La méthode “Khaled” peut y remédier. Dans le clip de 1 min 30, le charisme comique du personnage vous donnera la “major key” pour garder la pêche sans risquer le surmenage. Intitulé “When you find something you like, find another one.” (traduction : Quand vous trouvez quelque chose que vous aimez, trouvez-en une autre), ce spot dénote des habituels slogans de marques sportives dans le style Just do it (Nike), Rule yourself (Under Armour), Faire bouger le sport (Decathlon) et joue plutôt la carte de la décontraction, surfe avec l’imaginaire… bref, tourne en dérision la conception quelque peu manichéenne de l’engagement compétitif dans le sport. Vous l’aurez compris, de nos jours, pas besoin d’être athlétique pour être un amoureux du sport, alors vous pouvez résilier votre abonnement à la salle de musculation la conscience tranquille. “Bless up” !