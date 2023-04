L’incroyable flex de cet homme qui a TOUT acheté chez IKEA

Prends ça, Balenciaga.

Quand nous sommes plus jeunes, nous sommes fiers de montrer que vous avons les moyens d’acheter des choses chères. En mûrissant et en commençant à apprécier la valeur de l’argent durement gagné, que ce soit en enchaînant les réunions de 9 à 18h dans un bureau de Neuilly-sur-Seine, sur un chantier ou derrière une caisse de supermarché, cette envie nous passe en grande partie. Dans cette dernière campagne IKEA pensée par l’agence Mother London, la marque nous montre qu’il est possible d’être fier de son chez-soi sans dépenser des fortunes.

La campagne prône le fait de se montrer astucieux plutôt que dépensier. Ainsi, avec un budget minime, IKEA nous montre qu’il est plus que possible de se créer un cocon unique, et que c’est même préférable. Qu’il s’agisse de housses de canapé interchangeables, de contenants micro-ondables pour restes de repas (vous avez dit batch cooking ?), d’un lit d’enfant évolutif qui s’allonge au fur et à mesure que celui-ci grandit ; toutes ces astuces permettent de faire des économies sans pour autant perdre en confort ou en style, une promesse récurrente des campagnes d’IKEA.

Sarah Green, marketing manager chez IKEA UK & Irlande, explique à ce sujet dans les colonnes de The Drum : “Cette campagne débute par l’insight selon lequel on peut ressentir autant de plaisir à être économe qu’à être extravagants. Nous souhaitons mettre en valeur les différentes façons dont nous pouvons aider nos clients à adopter un lifestyle plus responsable et à vivre des vies plus riches en faisant les choix les plus judicieux. Non seulement à travers notre gamme de produits économiques, mais aussi grâce à nos solutions, notre expertise en ameublement et nos services.”

De quoi continuer à s’assurer une place quasi garantie dans le cœur des clients d’IKEA, qui auront du mal à trouver une alternative moins coûteuse ou aux valeurs mieux alignées avec les leurs, la marque cochant déjà toutes ces cases dans un marché pourtant non dépourvu de concurrence.

Ce spot sera à retrouver en TV, en déclinaisons digital et au cinéma, CRM, réseaux sociaux et en magasin, directement au Royaume-Uni et en Irlande.