L’amitié surprenante entre Robert De Niro et Asa Butterfield : l’amour d’Uber One les unit

Vous aussi, vous mangez… de la nourriture ? Vous allez… à des endroits ?

On imagine souvent que les amitiés se forment sur des points communs et/ou des moments forts passés ensemble, qu’il s’agisse d’évènements extérieurs ou hautement sentimentaux. Pourtant, dans cette campagne de Mother pour Uber One, le service premium d’Uber Eats, un duo étonnant se forme, alors qu’il semble ne remplir aucun de ces critères.

Et si ces critères ne suffisaient pas ? Oui, les amitiés de légende sont souvent mises à rude épreuve : Harry et Ron n’auraient pas rencontré Hermione s’ils ne l’avaient pas entendue se faire attaquer par ce troll dans les toilettes de Poudlard, pas plus que Han Solo et Luke ne seraient devenus amis sans toutes leurs aventures. Néanmoins, les amitiés de la vraie vie sont loin de subir autant de péripéties : il y a peu de chance que vous et votre meilleur(e) ami(e) sauviez régulièrement des planètes en péril ou que vous n’échappiez à la mort à chaque sortie.

Non, vous, vous êtes sûrement plus occupés à profiter de petits riens. Aller au cinéma, au restaurant, boire un verre ou encore au musée, voire, à l’occasion, simplement commander à manger. Ce sont ces moments qui font les amitiés modernes. Et ce sont ces moments que partagent Robert de Niro et Asa Butterfield, la superstar d’Hollywood et celle de Sex Education. Et non, les 54 ans d’écart des deux acteurs n’ont pas l’air de les déranger : après tout, ils sont unis par l’amour d’Uber One.

Et vous, savez-vous avec qui vous partagerez votre prochain Uber Eats ?