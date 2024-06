Quand Mbappé rencontre la mascotte de Uber Eats en plein match

Les Yeux dans les Bleus 4.

Pas plus tard que ce 5 juin, les Bleus nous ont offert une belle victoire face au Luxembourg avec un score de 3 – 0. Un autre événement au cours de ce match amical de préparation avant l’Euro 2024 a attisé les rires des spectateurs internautes.

Pendant un court moment, un certain Fred Livraison a, lui aussi, fait son entrée sur le terrain. Alors que Kylian Mbappé était au sol, les caméras braquées sur lui, la mascotte des dernières campagnes Uber Eats surgit en rampant derrière lui, sur les écrans entourant le terrain. C’est ce moment que le footballeur a choisi pour tourner la tête. S’ensuit alors un “eye contact” entre les deux hommes.

Bien que loufoque, la situation improbable a au moins redonné le sourire à l’attaquant et aux téléspectateurs qui ont suivi la scène.

Y’a que moi qui ai rigolé sur le passage de Fred livraison qui juge Mbappé ? #FRALUX pic.twitter.com/HhKfBSjLS9 — NickTheBee 🐝🇫🇷 (@NickTheBee6987) June 5, 2024

Cela ne s’est pas arrêté là puisque le moment est devenu viral sur les réseaux sociaux. Qui sait, peut-être que le regard surpris de Mbappé est en train de devenir un meme à ressortir. Les millions de vues s’accumulent actuellement.

Ce qui est certain, c’est que cette séquence inattendue constitue un véritable coup de com’ non anticipé par Uber Eats et son agence Buzzman qui ne peut être que positif.