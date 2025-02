Burgers, sushis, tacos… Monoprix redéfinit ce que veut dire “manger français”

L’approvisionnement plus important que la recette.

Monoprix a lancé une nouvelle campagne publicitaire qui réinterprète le concept de “manger français”. En partenariat avec l’agence The Good Company, la marque met en avant sa sélection de produits origine France, tout en proposant des plats emblématiques du monde entier. L’accroche “Mangez français” prend alors un sens différent, laissant place à des préparations comme le burger, le sushi ou le tacos, mais réalisés avec des ingrédients provenant de producteurs français. La campagne, visible jusqu’au 2 mars, est déployée sur plusieurs supports : print, DOOH, digital, social, ainsi qu’en magasin et sur le site Monoprix.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance de consommation de plus en plus axée sur le local, tout en répondant aux attentes d’une clientèle urbaine, curieuse et adepte de la cuisine du monde. À travers cette campagne, Monoprix veut prouver que la qualité des produits d’origine France ne se limite pas aux classiques de la gastronomie hexagonale.

Avec cette campagne, Monoprix invite ses consommateurs à redéfinir le “manger français” sous un angle plus moderne et global, sans pour autant renoncer à la qualité des produits locaux. Tant pis pour ceux qui ont une approche plus conservatrice de la cuisine hexagonale…