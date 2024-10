Créez votre Top 10 Netflix pour les 10 ans de la plateforme en France

Mad Men en premier sinon ce n'est plus la peine de nous lire.

Pour son 10ᵉ anniversaire en France, Netflix a choisi d’impliquer ses fans avec “Mon Top Netflix”. Imaginée par l’agence Fanfare, cette initiative invite les utilisateurs à partager leur top 10 des films, séries, stand-up et documentaires préférés sur la plateforme. Un geste qui vise à renforcer l’engagement de la communauté tout en surfant sur l’attachement des abonnés à leurs contenus favoris.

Pour alimenter cette dynamique, une vaste campagne sociale et d’influence a été orchestrée par The Source et Publicis Consultants. Mêlant user-generated content (UGC), interventions de créateurs de contenus et relais des talents de la marque, cette campagne a déployé une stratégie combinant paid et organique. Le but : maximiser la participation des fans et faire résonner l’opération sur l’ensemble des plateformes.

En parallèle, un dispositif de community management a été déployé sur les réseaux sociaux afin d’interagir avec les fans, mettre en lumière les meilleurs tops partagés, et encourager les discussions entre les différentes fanbases. Pour simplifier l’expérience, l’agence makemepulse a conçu un site dédié et un filtre TikTok, permettant aux utilisateurs de partager facilement leur sélection.

Alors, qui sera dans votre Top Netflix ?

Le Top 10 d’Omar Sy

Le Top 10 de Fadily Camara

Le Top 10 de Bérénice Bejo

Le Top 10 Netflix d’Alban Lenoir

Le filtre TikTok Mon Top Netflix