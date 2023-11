Avec Style Tuner, Midjourney vous permet de produire des images au style constant et distinctif 

Une nouveauté qui devrait fortement plaire aux marques et aux agences.

Au cours de cette année, les IA se sont développées plus que jamais auparavant à une vitesse assourdissante. Les IA génératives, très appréciées du public, que celui-ci soit un curieux ou un professionnel, sont maintenant bien plus perspicaces qu’avant cette année 2023 : pour se différencier, voilà alors que ces dernières font la course à l’innovation. Cette fois, c’est Midjourney qui nous épate avec sa dernière mise à jour ; et pour cause, avec l’association de DALL-E et de OpenAI, donnant accès au générateur d’images à tous les abonnés Chat GPT Plus, il en va de sa survie.

La nouvelle fonctionnalité de l’IA générative, Style Tuner, permet à présent à ses utilisateurs de générer un code unique, après avoir choisi leur style préféré entre deux images à multiple reprise (de 16 à 128 fois selon l’option retenue). Ce code, une fois ajouté à la fin de vos prompts avec la commande ”–style {code}”, vous permettra de générer des images au style constant même en changeant vos prompts du tout au tout. De quoi vous créer une identité visuelle et vous y tenir, et ainsi gagner un temps précieux sur la création de vos visuels par IA. Et comme vous le savez, le temps, c’est de l’argent.

We're now testing V1 of our Midjourney "Style Tuner". Type /tune and render a custom web tool that controls our model's personality. Everything from colors to character detail. Explore aesthetics like never before and share resulting style codes and tuning URLs with friends. — Midjourney (@midjourney) November 2, 2023

Quelques exemples du même style appliqué à un prompt différent :

Nota bene, cette innovation n’est pour l’instant disponible que sur Midjourney 5.2, activable avec “-–v 5.2” dans vos prompts. Quoi qu’il en soit, cette nouveauté va faire sourire bien des créatifs, et devrait renforcer encore plus l’usage de cette IA générative par les communicants.

Ok, so the new Midjourney Style Tuner is here and it's a MASSIVE update.



There is so much to unpack, no way I can do it all in one post, but here is an overview.



You start by typing in /tune followed by your prompt.



MJ will generate a range of sample images (between 16-128)… pic.twitter.com/uJkSdm2CZj — Nick St. Pierre (@nickfloats) November 2, 2023

Style Blending test in Midjourney



These are all from the same prompt. I used /tune to generate 128 unique style directions it.



Then I curated 6 unique styles from the options, generating 6 unique codes.



Then I ran the prompt again, blending different styles together.



No idea… pic.twitter.com/iILinGufa3 — Nick St. Pierre (@nickfloats) November 2, 2023

Et ce n’est pas la seule : Runway met à jour sa fonctionnalité de text-to-video, ou d’image-to-video, et permet maintenant de créer des vidéos d’une qualité jamais vue auparavant pour une IA générative vidéo.

😱 MASSIVE UPDATE@runwayml has launched something magical.



I feel like this is a pivotal moment in generative AI.



I didn't see any announcement about it, just a massive, but silent update from Runway.



The quality went up immensely 📈



Take a look for yourself below 👇 pic.twitter.com/Zey9qYZZmp — Max (@maxescu) November 2, 2023

Entre Midjourney et Runway, il semblerait que nous soyons arrivés à un “turning point” en termes de qualité comme s’en enthousiasme Gilles Guerraz de la newsletter Generative. Les progrès des mois à venir seront probablement aussi étourdissants que ce que nous connaissons depuis un peu plus d’un an.