Meta met une claque à Apple avec Orion, ses lunettes de réalité augmentée, entre autres nouveautés IA et VR

Noël en avance ?

Lors de la 11ᵉ édition de Meta Connect, Mark Zuckerberg a présenté les nouveautés de Meta dans les domaines de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de l’intelligence artificielle et des lunettes connectées.

Hello Orion

Breaking news : Meta a présenté Orion, ses premières lunettes de réalité augmentée, après 10 ans de recherche et développement. Ce prototype, pensé comme une alternative aux casques encombrants, propose une expérience immersive avec des écrans à large champ de vision, une architecture d’affichage innovante et un contrôle fluide par commande vocale, suivi des mains et des yeux. L’ambition d’Orion est de marquer une nouvelle ère dans la façon dont nous interagissons avec le monde numérique.

Bien que ces lunettes connectées soient encore loin d’être prêtes pour la vente, leur prototype semble déjà largement plus avancé que l’Apple Vision Pro, disponible depuis juillet 2024 en France et février aux États-Unis. Il suffit de voir les réactions de Scott Stein ou d’Alex Heath, deux journalistes experts en technologie invités à tester ce prototype. Le produit fait l’unanimité chez ceux qui l’ont testé.

La réalité virtuelle / mixte

Plus accessible et proche de nous, le Meta Quest 3S, un casque de réalité mixte, accessible à partir de 329,99 € dès le 15 octobre, promet d’offrir une expérience particulièrement immersive. Ce modèle est accompagné de nombreuses mises à jour d’Horizon OS, la plateforme de Meta, permettant d’accéder à une multitude de contenus, qu’il s’agisse de divertissement, de fitness ou de productivité. Meta a également annoncé l’arrivée d’Hyperscape, un projet ambitieux offrant des espaces photoréalistes dans le métavers.

L’IA

Côté intelligence artificielle, Meta a renforcé ses outils en lançant Llama 3.2, un modèle de langage open source qui combine la compréhension d’images et de texte. L’entreprise intègre désormais la reconnaissance visuelle à Meta AI, ce qui permet à l’utilisateur d’interagir plus naturellement avec des images, d’obtenir des légendes pour les publications sur Facebook et Instagram, ou encore d’éditer des photos avec des instructions simples. Cette évolution fait de Meta AI l’un des assistants d’IA les plus complets du marché, avec plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels.

Plus de barrières de langue sur Instagram et Facebook

Petite annonce du côté d’Instagram également, puisque Meta a dévoilé une nouvelle fonctionnalité d’IA de traduction automatique qui permettra de regarder les Reels Instagram et Facebook dans votre propre langue. Cet outil utilise le doublage et la synchronisation labiale pour traduire les vidéos, en simulant la voix du créateur dans une autre langue tout en adaptant les mouvements des lèvres. Actuellement en phase de test, il traduit déjà des Reels en anglais et espagnol pour certains créateurs en Amérique latine et aux États-Unis, avec une extension prévue à d’autres langues. Cette avancée vise à briser les barrières linguistiques et à offrir une expérience plus fluide sur les réseaux sociaux, renforçant ainsi la position de Meta face à ses concurrents comme TikTok.

Les Ray-Ban Meta n’ont pas été oubliées

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta sont également mises à jour avec des fonctionnalités de pointe. Désormais plus conversationnelles grâce à Meta AI, elles peuvent se souvenir d’informations utiles, traduire la parole en temps réel, ou fournir des indications sur l’environnement en temps réel lors de déplacements. Meta s’est également associé à Be My Eyes, une application destinée à aider les personnes malvoyantes, afin d’enrichir l’expérience des utilisateurs de ces lunettes. De nouvelles montures et verres viennent compléter cette collection.