Apple prépare la sortie du casque Vision Pro avec Iron Man

Le futur prédit par Iron Man et Bob l’éponge.

Le monde qui nous entoure est en constante évolution, et les objets que nous utilisons sont déjà obsolètes aux yeux des laboratoires qui créent ceux de demain. Votre téléphone, ordinateur, et même lunettes ; chacun de ces objets pourraient se voir dépasser grâce aux efforts de centaines, voire de milliers de chercheurs et d’ingénieurs à travers le monde.

Apple, en tant que big tech, ne peut cesser d’innover pas se permettre d’arrêter d’évoluer. C’est pourquoi de nouveaux produits sont annoncés tous les ans, mais il y a aussi, dans les backstages de la marque, des nombreuses inventions en train de se produire, dont nous ne verrons les résultats que dans quelques années… et qui seront peut-être, dans 20 ans, devenus la nouvelle norme.

L’an dernier, la marque avait annoncé un nouveau produit à venir : Apple Vision Pro. Cet “ordinateur spatial” peut vous rappeler les Spectacles de Snapchat, ou encore les différents casques de réalité virtuelle qui existent sur le marché ; mais celui-ci semble regrouper des technologies différentes, voire plus avancées, que ces inventions qui ont déjà quelques années derrière elles.

Enfin, annoncer un nouveau produit n’équivaut pas à annoncer sa sortie ; et c’est pourquoi la marque l’a enfin fait. L’Apple Vision Pro sera disponible à partir du 2 février 2024. Bien qu’il soit difficile de prédire si ce casque/ordinateur spatial va réellement révolutionner nos usages, cela n’en reste pas moins un produit qui semble nous propulser dans le futur. Et si on en croit la vidéo, Luke Skywalker, Snoopy, Ant-Man, Iron-Man ou encore Bob l’éponge sont déjà convaincus par ce produit…

Cette vidéo vous rappelle peut-être quelque chose : en effet, celle-ci s’inspire de la vidéo “Hello”, qui a introduit l’iPhone au monde en 2007 en utilisant de nombreux personnages iconiques de la culture populaire. Peut-être la marque s’attend-elle à ce que sa nouvelle invention ait un effet similaire sur le monde, c’est-à-dire une révolution technologique totale : cependant, seul l’avenir nous dira si sa confiance est justifiée !