Digital Report : les Français passent 40h par mois sur TikTok

Le digital a pris une place importante dans nos vies, que ce soit pour communiquer avec d’autres personnes, pour faire des recherches, se renseigner sur l’actualité, suivre les réseaux sociaux et bien d’autres actions du quotidien. Le Digital Report 2024 a offert un regard approfondi sur les comportements en ligne à travers le monde. Grâce à l’étude de We Are Social et Meltwater, nous plongent cette fois dans les habitudes en ligne des Français.

L’étude révèle une connexion à Internet croissante chez les Français (93,8 %), les réseaux sociaux comportent, eux aussi, une forte augmentation d’utilisateurs actifs avec 78,2 % des Français.

En France, 97 % des internautes âgés de 16 à 64 ans possèdent au moins un appareil électronique. L’adoption d’autres technologies telles que les consoles de jeux (41,4 %) et les montres connectées (26,5 %) est également en augmentation, bien que l’utilisation des casques de réalité virtuelle ait connu une baisse notable de 13 % par rapport à l’année précédente.

Le streaming continue de gagner en notoriété, avec plus de 62 % des Français regardant des contenus télévisuels en streaming ou à la demande. L’écoute des musiques et podcasts sur les plateformes de streaming est aussi en hausse, montrant une tendance vers la consommation de contenu numérique à la demande.

En ce qui concerne les médias sociaux, les Français sont actifs sur une moyenne de 5,8 plateformes par mois. Facebook reste en tête avec plus de 72,3 % de la population connectée, suivi de près par WhatsApp (63,7 %) et Instagram avec 60,3 %. Le réseau social TikTok connaît une ascension, devenant la 4ᵉ plateforme préférée des Français, battant des records de temps passé en ligne, avec une moyenne de 38 heures et 38 minutes par mois – il faut dire que scroller des vidéos courtes et divertissantes est très addictif.

Plus de 32 % des internautes âgés de 16 à 64 ans en France utilisent les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les marques et produits, soulignant l’importance croissante de ces plateformes dans le processus d’achat et de décision des consommateurs.

