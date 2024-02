Plus de 5 milliards de personnes sont actives sur les médias sociaux en 2024

Les chiffres de l’année selon le nouveau Digital Report.

En 2024, 62,3 % de la population mondiale utilise les médias sociaux. Cela représente plus de 5 milliards de personnes, tous en capacité d’interagir les uns avec les autres instantanément ; un chiffre porté par 6,6 % de croissance annuelle. C’est ce que révèle le Digital Report 2024, présenté par We Are Social et Meltwater, respectivement agence créative et leader mondial dans le domaine des médias. Celui-ci met en lumière les dernières données et tendances sur le monde digital (incluant réseaux sociaux, gaming, objets connectés, mobile et e-commerce dans le monde).

Parmi les chiffres important de cette année, voici ceux que nous avons retenus :

L’utilisateur ou utilisatrice type des médias sociaux passe aujourd’hui 2 heures et 23 minutes par jour sur les plateformes social media (la France est en dessous de cette moyenne avec 1h48).

Étonnamment, les premiers pays de ce graphe ne sont pas les pays occidentaux, bien qu’on aurait pu imaginer que leurs ressortissants auraient plus de temps libre à dépenser sur les réseaux sociaux du fait de leurs conditions de vie plus aisées.

Sans surprise, TikTok est la plateforme sur laquelle les utilisateurs d’Android (l’étude ne semblant pas prendre en compte les chiffres des utilisateurs d’Apple) passent le plus de temps, avec 34 heures par mois, soit plus d’une heure par jour. La France se place encore une fois en dessous de cette moyenne avec 28 heures mensuelles. Le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme chinoise gagne 12 % en augmentant de 3h46. Le temps passé sur Instagram, quant à lui, augmente de 34 % avec plus de 4h.

Instagram détrône WhatsApp, la plateforme préférée de la population mondiale en 2022, avec 16,5 % des voix contre 16,1 % pour la messagerie en ligne.

TikTok se rapproche d’Instagram en termes d’audience publicitaire mondiale ; celle-ci atteint 1,56 milliard d’utilisateurs mensuels, contre 1,65 début 2024 pour Instagram.

Les contenus télévisés perdent en popularité au profit des réseaux sociaux, même si ceux-ci restent moins consommés en matière d’heures. Ils passent à 3h06 par jour, soit 8,2 % de moins que l’année précédente.

Les dépenses publicitaires numériques sont en hausse. Celles-ci ont augmenté de 10 % par rapport à 2022, avec près de 720 milliards de dollars dépensés pour les publicités en ligne en 2023.

Fun fact : la page Wikipédia la plus consultée de 2023 est ChatGPT !