Pionnier du congé menstruel, Media.Monks Paris veut ouvrir la voie aux autres agences

Avec un modèle open-source à télécharger.

L’agence veut se faire la porte voix du congé menstruel, et incite ses congénères français à l’intégrer à leur politique d’entreprise. Après Carrefour en avril dernier, Media.Monks renouvelle aujourd’hui son engagement pris en 2021. Le fait qu’un tel groupe s’engage prouve que le sujet prend un peu plus d’ampleur en France et qu’il semble être enfin considéré. Pourquoi ?

D’après une étude IFOP datant d’octobre 2022, 53% des salariées menstruées subissent des règles douloureuses et 65% des femmes en activité salariée ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail, les amenant parfois à se faire porter pâle. Environ 10% des femmes en France sont atteintes d’endométriose (enfin reconnue et diagnostiquée correctement après des années de souffrances et de stigmas sociaux), et sont nombreuses à trouver la douleur des règles handicapantes. Quand on sait que les règles et autres nécessités de santé féminine coûtent aux femmes entre 100 et 150 euros par an, il ne paraît pas juste que celles-ci soient encore plus pénalisées pour un événement naturel et entièrement hors de leur contrôle, ou encore par une maladie.

L’agence Dare.Win, devenue Media.Monks Paris en 2020, a pris ce sujet à bras le corps dès 2021 et a déjà intégré le congé menstruel rémunéré à ses mesures RH sous l’impulsion de Lou Durand, Senior Workplace Experience Manager de l’agence. Voilà ce qu’elle en dit dans un communiqué :

« Nous sommes fier.e.s d’être la première agence de communication et parmi les premières entreprises en France à avoir mis en place le congé menstruel dès 2021. […] C’est une étape importante vers l’égalité des sexes dans le travail, et nous sommes convaincu.e.s qu’elle contribue à créer un environnement plus inclusif et plus respectueux pour tou.t.es. Pour preuve, après une phase de test, 100% des collaboratrices ont été favorables à la permanence de ce dispositif. »

Wale Gbadamosi-Oyekanmi, directeur général, ajoute à ce sujet dans le même communiqué : « Contrairement à ce que les détracteurs croient, le congé menstruel payé n’a suscité aucun débat en interne et n’a pas ralenti la croissance à deux chiffres de notre activité depuis sa mise en place en 2021. Nous invitons toutes les entreprises du secteur de la communication et au-delà à suivre notre exemple pour soutenir leurs employées. Pour cela, nous avons décidé de partager ici en open source, de manière gratuite et transparente, la documentation juridique qui permet à toutes les entreprises en France d’instaurer le congé menstruel dès aujourd’hui, en quelques clics. Cette documentation téléchargeable a été produite par le cabinet Capstan Avocats, experts spécialisés en droit social. »

Le congé menstruel est déjà présent au Japon, premier pays à l’avoir instauré, depuis 1947 (malgré un succès très limité). Il commence également à faire son chemin en Europe, comme l’Espagne nous le démontre avec sa récente loi. Quant à la France, selon un article du Monde, il semblerait que le député écologiste Sébastien Peytavie, associé à Marie-Charlotte Garin et Sandrine Rousseau, ait comme objectif de rédiger une proposition de loi pour créer un congé menstruel pour toutes, et ainsi le faire adopter en France.