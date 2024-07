Les coulisses de l’incroyable campagne citoyenne ‘’Je vote le 7’’

“La campagne qu’aurait dû faire Nike”

À moins d’avoir été dans le coma ces dernières semaines, impossible d’ignorer tout le chaos électoral qui a pris place partout en France, après l’annonce de la dissolution de l’assemblée par le président Emmanuel Macron. Vous savez peut-être aussi que malgré une campagne électorale où tout semblait lui réussir (à “quelques” candidats casseroles près), le Rassemblement National n’a non seulement pas obtenu la majorité, mais a même fini à la 3ᵉ place. C’est le camp présidentiel qui l’a emporté, suivi du NFP.

Pour en arriver à là, et pour obtenir un record de participation aux législatives avec 64,98 % de votants, plusieurs entités ont mené une campagne ardue, poussant les citoyens à aller voter et à le faire bien. Wale Gbadamosi-Oyekanmi, fondateur de Dare.Win / Media.Monks Paris , est le porte-parole de cette campagne constituée de nombreux éléments pour le collectif “Mouiller le Maillot”. Ceux-ci ont été produits sur une période de 15 jours, entre les deux tours de l’élection, et relayés par de nombreux acteurs.

Le point central de cette campagne, comme vous l’aurez peut-être reconnu, est le maillot “Je vote le 7”.

« Notre objectif est de montrer que chacun à son échelle, avec son savoir-faire peut faire avancer les choses. En démocratie, chaque voix compte et que les jeunes des quartiers ont le pouvoir de faire la différence », explique Wale Gbadamosi-Oyekanmi, porte-parole de « Mouiller le Maillot. « Nous voulons briser le cycle de l’abstention de manière créative et populaire en rappelant que voter est un acte essentiel de citoyenneté » complète Elias Zazaa, créatif du projet, dans un communiqué.

