1er épisode de 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 c’est un nouveau format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçues et réalisées à 4 mains par Pascal Guibert (Business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce premier épisode, nous convions Wale Gbadamosi-Oyekanmi, le fondateur de l’agence Dare.Win devenue Media.Monks depuis son intégration au sein du groupe de Martin Sorrell. Un parcours fait d’audace, de sagesse et de grande ambition retracé dans une interview enjouée, entre références à Mandela ou hommage à sa maman !