Accenture Song et 7 agences rejoignent l’AACC : le début d’une nouvelle ère ?

Événement ou non événement ?

L’AACC, l’Association des Agences-Conseils en Communication, accueille de la majorité des agences emblématiques du marché français. Accenture Song France (le nouveau nom d’Accenture Interactive depuis 2022 suite à l’intégration de Droga5), a fait le choix d’en grossir les rangs au côté de 7 autres agences : 4uatre, Effiscience, La Suite and Co, Les sales gosses, Media.Monks, Nouveau Monde et SiaXperience.

L’arrivée d’Accenture au sein de l’interprofession des agences de communication a de quoi interroger, d’autant plus après le gain du budget créatif mondial de Peugeot. Alors, assistons-nous à l’entrée du loup dans la bergerie ? Ou au contraire, ce rapprochement montre qu’Accenture Song est en voie de normalisation en tentant d’être une agence comme les autres ? Après tout, l’objectif d’une interprofession est de faire converger les intérêts divergents vers une même cause. Celle des marques et de leurs partenaires agences… et cabinets ?