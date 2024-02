Un festival McDonald's ?

McDonald’s lance le Music Tour, un jeu concours permettant de remporter des cadeaux autour du thème de la musique – des voyages K-Pop à Séoul, des vinyles, des places de festival et pleins d’autres surprises !

Pour cela, il suffit de trouver des vignettes dans les menus McDo éligibles et ensuite, au petit bonheur la chance. Le concours sera disponible jusqu’au 4 mars 2024 et le 13 avril aura lieu le concert McDo – un show aussi fantastique qu’un cheeseburger, avec les artistes Mika et Vacra.

La musique de la pub McDonald’s est Back It Up, Drop It de DeeWunn.

La pub McDonald’s McDo Music Tour 2024

La musique de la pub McDonald’s McDo Music Tour 2024