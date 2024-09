McDonald’s lance CosMc’s pour concurrencer Starbucks

Et fait du pied à la Gen Z.

Connaissez-vous le dernier concept de McDonald’s, CosMc’s ? La rumeur bruissait depuis un an déjà… Destiné à séduire les amateurs de pauses gourmandes de l’après-midi (et la GenZ), le géant du fast-food vise directement le marché des cafés, où Starbucks règne en leader… sur le déclin. CosMc’s se concentre sur une offre de boissons fraîches et de petits en-cas, parfaitement adaptée aux fringales de 16h. Ou de 11h. Ou de… cela ne nous regarde pas. Le déploiement initial de l’enseigne aura été modeste, avec dix ouvertures prévues en 2024, laissant présager une expansion plus large en cas de succès.

Le concept CosMc’s puise son inspiration dans la nostalgie des années 80, reprenant les codes du personnage extra-terrestre à six bras apparu aux côtés de Ronald McDonald… et que tout le monde a probablement oublié. Cette nouvelle enseigne promet de mêler innovation et référence aux racines historiques de la marque.

Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de McDonald’s, en apportant une touche de nostalgie et de modernité à son offre. On pourrait aussi considérer qu’il s’agit là d’une version améliorée et rajeunie du McCafé, qui joue sur les codes de la Gen Z. Au risque de perdre les consommateurs ? Affaire à suivre.