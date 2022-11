La doudoune anti-harcèlement d’Eva Longoria avec L’Oréal

Satisfait ou rembourré.

Vendredi 25 novembre sonne la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L’occasion unique pour L’Oréal Paris de lancer sa nouvelle campagne en soutien au programme de formation Stand Up contre le harcèlement de rue, avec son égérie de toujours, la bellissima Eva Longoria.

Le leader mondial des cosmétiques a fait appel à l’agence McCann Paris afin d’imaginer un spot publicitaire absurde mettant en scène une doudoune “anti-harcèlement”. Cette technologie de pointe portée par la star de Desperate Housewives se gonflerait comme un airbag aux moindre geste inapproprié. Que nenni ! Selon l’Oréal, il existe une solution bien plus efficace : la méthodologie des 5Ds par Right To Be du programme Stand Up : “Distraire”, “Déléguer”, “Documenter”, “Dialoguer” et “Diriger”. Pour faire simple, il s’agît d’une formation de 10 minutes sur la base de 5 actions applicables par toutes et tous, témoin comme victime, face à une situation de harcèlement de rue.

Créé en 2020 par l’Oréal, avec l’ONG Right To Be et la Fondation des Femmes, le programme de formation vise à apprendre à chacun d’entre nous comment lutter contre ce type de violence qui touche pas moins de 80 % des femmes dans le monde. Une action préventive gratuite, parce qu’on le vaut bien.

