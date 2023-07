Pinterest aide 3 agences à redécorer leurs salles de réunion

Pimp my salle sans fenêtres.

Imaginez les trois agences publicitaires réputées aux États-Unis s’alliant avec le réseau social Pinterest et ses 463 millions de connexions mensuelles pour réaliser la salle de réunion la plus inspirante possible. C’est le projet derrière « Unboring My Boardroom », qui a invité McCann New York, JOAN Creative et Mojo Supermarket à utiliser le leader du scrapbooking collaboratif pour concevoir ce rêve de professionnel en quête d’innovation.

Trois agences, trois conceptions plus créatives les unes que les autres pour trois étapes : découverte, décision, action ! Pour y parvenir, Pinterest s’est associé à l’agence Media.Monks et à la réalisatrice Carlyn Hudson.

Les thèmes sélectionnés : “Trippy Jungle Retro Futurism”, “Postapocalyptic Time Machine Stuck in 1976” et “Big Apple Boardroom: 3rd on 23rd”. Une boîte de Pandore pour ces amoureux de la créativité, qui recrée in real life le parcours de l’utilisateur sur la plateforme d’inspiration aux 50 milliards de contenus. On vous laisse apprécier le résultat de ce tour de magie digne de “Pimp My Ride”. Avec un environnement de travail pareil, les idées vont certainement jaillir de toutes parts.

McCann New York

Joan Creative

Mojo Supermarket