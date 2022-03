🔴 Masterclass : Les nouveaux sujets de la sélection d’agences

Rendez-vous ce mercredi 16 mars Ă 11h.

Le contexte de sortie de la crise liĂ©e au Covid – du moins, on l’espère ! – implique de nouveaux sujets Ă prendre en compte pour tout annonceur en quĂŞte d’une nouvelle agence.

Citons par exemple le social listening, qui fait aujourd’hui l’objet de compĂ©titions car prenant une part croissante dans les budgets marketing. Ou encore des RP et de l’influence dĂ©sormais vues comme contribuant au business, et non plus uniquement Ă l’image de marque. La com’ corporate RSE ne cesse de croĂ®tre, tout comme le content marketing. Enfin, le pĂ©rimètre d’intervention des agences est actuellement requestionnĂ©, modifiĂ© ou amplifiĂ© lors de chaque sĂ©lection.

Tout cela nĂ©cessite de nouveaux process, et la nĂ©cessitĂ© de « faire son pitch autrement ». Pour atteindre cet objectif, les workshops sont de plus en plus frĂ©quents, parfois sans crĂ©ation, comme ce fut le cas pour un cĂ©lèbre retailer dans le sport lors d’une compĂ©tition express en 4 semaines en dĂ©cembre dernier.

Et pour conclure, des KPI adaptĂ©s s’imposent d’eux-mĂŞmes suite Ă ces nouvelles façons de travailler avec les agences.

Tel est le programme de notre prochaine Masterclass la Réclame avec Fabrice Valmier, co-dirigeant du cabinet en sélection d’agences VTscan !

