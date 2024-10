Masterclass : Quel modèle d’organisation marketing face aux enjeux de 2025 ?

Rendez-vous le 14 novembre à 11h pour un webinar avec VT Scan !

Pour les directions marketing, les nouveaux défis ne cessent de renouveler. Cela fait partie du charme du métier. Mais le contexte actuel a de quoi (pré)occuper : révolution de l’IA, nouveaux modes de consommations, nouveaux contextes médiatiques, sans oublier un certain nombre de métiers qui n’ont pas encore été pleinement intégrés dans les organisations.

Comment intégrer toutes ces innovations dans sa structure ? Quelles sont les compétences à internaliser ou à externaliser ? Quels sont les modèles du marché qui doivent nous inspirer ? Comment redonner sa juste place à l’organisation marketing au sein de l’entreprise ?

Pour répondre à toutes ces interrogations, VT Scan – n°1 de la sélection d’agences – et la Réclame organisent une masterclass le jeudi 14 novembre à 11h. Ce webinar gratuit, et réservé exclusivement aux annonceurs, sera animé par Fabrice Valmier, co-dirigeant de VT Scan, et Aline Ducret, consultante et ex-directrice marketing EMEA de Club Med. Cette masterclass sera l’occasion de présenter VT Modl, la toute nouvelle approche de consulting de VT Scan.

Les intervenants

– Fabrice Valmier, co-dirigeant de VT Scan

– Aline Ducret, consultante et ex-directrice marketing EMEA de Club Med