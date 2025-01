Masterclass / Les 100 tendances qui vont changer les marques et les consommateurs en 2025

Le futur et VML vous donnent rendez-vous le jeudi 13 février à 11h !

Si anticiper les grands bouleversements à venir de 2025 n’est pas chose aisée, il est évident que ceux-ci puiseront leurs racines dans les grandes tensions et paradoxes du moment. Citons par exemple le duel entre la fuite en avant technologique et le désir pour plus d’authenticité analogique. La prise en compte des conflits mondiaux croissants chez les individus, qui ne cessent pourtant de cultiver leur connaissance de soi. Ou encore la baisse de la natalité dans tous les pays développés alors que l’IA et l’innovation médicale nous promettent de vivre éternellement.

Il ne faut aucun doute que ces tendances mèneront à de nouveaux individus. Et donc à de nouveaux consommateurs et de nouvelles marques.

« 2025 sera l’année où les marques devront s’adapter aux valeurs changeantes des consommateurs modernes », déclare Virgile Brodziak, Directeur Général de VML. « Les technologies immersives redéfinissent notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. Les entreprises qui privilégient la connexion humaine et la créativité prospéreront. »

Pour y voir plus clair, VML nous donne rendez-vous comme chaque année pour « The Future 100 ». Pour cette 11ᵉ édition du rapport, ce n’est pas moins de 13 961 personnes qui ont été sondées dans 14 pays. De quoi identifier les 100 tendances qui feront 2025.

Après l’immense succès de la Masterclass de 2024, la Réclame et VML sont ravis de vous convier pour un nouveau webinar consacré à l’édition 2025 de The Future 100. Rendez-vous le jeudi 13 février à 11h !

45 minutes pour faire la synthèse de 100 tendances, couvrant 10 secteurs : Culture, Technologie, Voyage et Hôtellerie, Marques et Marketing, Alimentation et Boissons, Beauté, Commerce de détail, Luxe, Santé et Bien-être, et Innovation.

Les intervenants

– Virgile Brodziak, Directeur Général de VML

– Lydia Tamarat, Strategist

– Franck Saelens, VP Brand Strategy

Le rapport The Future 100 : 2024

La bande-annonce de The Future 100 : 2025