80 % des jeunes Français utiliseraient déjà l’IA au quotidien 

Les résultats de la dernière étude #Moijeune avec OpinionWay.

Deux enquêtes #MoiJeune, réalisées par 20 Minutes avec OpinionWay, offrent un regard nuancé sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les jeunes Français. Si cette génération adopte largement les technologies liées à l’IA, elle reste attachée aux valeurs humaines et environnementales, entre enthousiasme et prudence.

L’étude, menée en septembre 2024 auprès de 276 jeunes âgés de 18 à 30 ans, révèle que 80 % d’entre eux utilisent l’IA régulièrement ou occasionnellement dans leurs activités quotidiennes. Malgré cette adoption, 93 % affirment que les échanges humains sont irremplaçables par la technologie, et 91 % insistent sur l’importance de préserver les relations humaines face aux avancées technologiques.

Parmi les usages spécifiques, 19 % des jeunes ont déjà testé des IA conversationnelles comme Character AI ou MyAI, principalement sous forme de compagnons virtuels ou de personnages de fiction.

Si les jeunes privilégient les relations humaines, 35 % estiment que les IA conversationnelles peuvent aider à lutter contre la solitude, et 30 % apprécient leur disponibilité constante. Cependant, leur confiance dans ces outils reste limitée : seuls 16 % pensent que l’IA pourrait apporter un réconfort après une rupture amoureuse, et 17% lors d’une dépression ou d’un burn-out. L’IA est surtout perçue comme un remède à l’ennui (41 %) ou un soutien en période de confinement (36 %).

Concernant l’impact de l’IA sur l’emploi, les inquiétudes persistent. Près d’un tiers des jeunes (31 %) craignent de ne pas trouver de travail à cause de l’automatisation croissante, et 68 % redoutent des pertes d’emplois massives. Pourtant, 74 % voient dans l’IA une opportunité de se libérer des tâches répétitives, et 45 % considèrent ces outils avant tout comme une assistance.

Une seconde enquête, menée en juillet 2024 auprès de 312 jeunes, souligne une prise de conscience croissante de l’impact environnemental du numérique. Si 60 % des jeunes se sentent bien informés sur l’empreinte écologique de leurs usages numériques, ils ne sont que 33 % à se déclarer informés sur l’impact environnemental de l’IA. Les jeunes femmes, notamment, se sentent moins bien informées (79 %) par rapport aux hommes (50 %).

Pourtant, les comportements écoresponsables progressent : 85 % des jeunes affirment ne remplacer leur matériel informatique qu’en cas de besoin, 82 % favorisent l’utilisation du Wi-Fi, et 77 % éteignent leurs appareils plutôt que de les laisser en veille.

Ces enquêtes #MoiJeune illustrent une génération prête à s’approprier les avancées technologiques, mais qui reste vigilante quant aux conséquences sur le travail, la santé mentale et l’environnement.

Les rapports complets sont à retrouver sur le site de 20 Minutes.