Angèle incarne la chance.

La nouvelle campagne de Chanel pour le parfum Chance Eau Splendide voit l’artiste Angèle incarner à merveille l’esprit de la chance et de la liberté. Filmée par le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, qui a su capturer l’essence poétique et envoûtante de la marque, cette campagne transporte le spectateur dans un univers féerique, où Angèle évolue à travers un labyrinthe de miroirs dans une fête foraine. Spontanée et lumineuse, la chanteuse belge incarne avec fraîcheur cette quête joyeuse de la chance, symbolisée par cette nouvelle fragrance dévoilant une teinte mystérieuse de violet.

La musique de la pub Chanel 2025 avec Angèle : parfum Chance Eau Splendide est A Little More de Angèle.

La pub Chanel 2025 avec Angèle : parfum Chance Eau Splendide



La musique de la pub Chanel 2025 avec Angèle : parfum Chance Eau Splendide