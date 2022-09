Spotify : ces professeurs de Français qui écoutent du rap

Soso CAPES.

Pour la rentrée, Spotify et Marcel ont délaissé les bilans et les punchlines pour un spot TV invitant à mettre de côté les stéréotypes sur les genres musicaux. Car non, les professeurs de Français n’écoutent pas tous Jacques Brel et Barbara en allant à l’école, du moins pas tous. Signée « Écouter ça change tout », cette campagne célèbre à la fois la musique et le lien fort qu’elle est capable de créer entre les générations. Soso Maness va être content en voyant ce spot.

Pour Marie Ybert, Marketing Manager pour Spotify France, cette campagne illustre parfaitement « le pouvoir de l’audio et les multiples facettes qui en découlent ; une parole, un track, un son peuvent créer du lien là ou il n’y en avait pas forcément, de manière intergénérationnelle, et c’est aussi cela que nous voulions célébrer en cette rentrée 2022. ».

Une campagne dévoilée au moment où Spotify lance sa toute nouvelle expérience, qui génère une playlist personnalisée en fonction de… votre style vestimentaire : « Get Ready With Music ». Réalisé par Vincent Lobelle (Momo, Les dents de la nuit), ce film dépeint ces professeurs de collège et lycée qui vont adapter leurs cours aux modes de vies de leurs élèves, afin de susciter davantage leur attention.