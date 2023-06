JuL et Oasis vous offrent “Tropical”, le tube de l’été

Voilà une collaboration rafraichissante.

Quand on parle de musique, plusieurs noms majeurs peuvent surgir, mais peu dépassent la rapidité avec laquelle JuL s’est imposé comme phénomène du rap français. Depuis son premier succès en 2013, “Sors le cross volé”, dont la vidéo a été visionnée plus de 20 millions de fois en l’espace d’un an, le rappeur marseillais n’a fait que grandir. Il a sorti deux albums par an en moyenne depuis 2014, la plupart étant récompensés de disques d’or ou de platine, devenant en février 2020 le plus grand vendeur de disques de l’histoire du rap français.

Alors évidemment, Marcel et Oasis ne pouvaient pas manquer l’opportunité de collaborer avec ce géant qui ne prend personne de haut ! JuL a créé sa marque en se plaçant comme rappeur auquel on peut s’identifier, toujours conscient des problèmes et des plaisirs de la vie de rue, malgré ses ventes et son succès. C’est exactement cette “vibe” qui fait sa popularité d’année en année, et que nous renvoie aujourd’hui cette collaboration qui a donné naissance à un clip déjanté où le rappeur se transforme en fruit Oasis.

Avec un beat et un clip qui rappellent indubitablement l’été, l’ADN des fruits d’Oasis est complètement respecté… et celui de JuL se reflète dans cette instru simple et fait maison, symbole de l’artiste. JuL fait même son apparition à la fin du clip, face à sa table de mixage qui ne l’a jamais quitté. Alors qu’il cite régulièrement la boisson Oasis dans ses titres, il était temps de concrétiser les choses en intégrant le son “Tropical” dans la réédition de son album “C’est quand qu’il s’éteint”, tout en y ajoutant une collection en série limitée de cannettes personnalisées, disponibles dans les restaurants partenaires.

Alors que les fruits Oasis ont pu se faire plus discrets ces derniers mois dans nos colonnes, ce retour en partenariat avec l’artiste musical le plus populaire du moment ne pourra passer inaperçu.