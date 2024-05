Naruto s’hydrate chez Oasis : la collaboration qui parle aux jeunes

Une marque de plus en plus impliquée dans la pop-culture.

S’il y a une marque de boisson qui sait faire appel à la pop-culture d’aujourd’hui et s’adapter aux goûts de la jeunesse française, c’est bien Oasis. D’abord avec Jul, la marque à su toucher le cœur de tous les sudistes du pays, mais aussi celui de beaucoup d’amateurs de rap. Avec cette nouvelle collaboration inattendue, Oasis peut s’attendre à une réponse encore plus formidable.

Cette fois, c’est avec Naruto que la marque collabore. Oui, le plus célèbre des ninjas japonais s’hydrate à base de fruits et d’eau de source. C’est à Marcel que l’on doit ce partenariat, qui se matérialise en un film plein de jeux de mots, indissociables à la marque, ainsi que des canettes en édition limitées, une expérience digitale et un évènement in-store au Citadium de Paris, monument Lifestyle de la capitale.

Pour tenter leur chance de remporter un cadeau, les consommateurs de la marque n’ont qu’à scanner les QR codes présents sur les canettes collectors. À chaque scan, leur équipe de ninjus (ninjas fruités) s’agrandit, augmentant leurs chances de remporter un prix aux couleurs de cette collaboration.

Voilà un partenariat qui va parler aux jeunes !

Fiche technique

Annonceur Oasis Chief Marketing & Innovation Officer Francois Bazini Directrice Marketing France Malvine Malkouche Directrice Marketing Oasis Fanny Comau Marketing Manager Cyril Admont Brand Manager Antoine Arze Assistante Brand Manager Pauline Jambu Head of Media Europe Gisèle Cormier Digital & Influence Strategy Manager Thomas Monnier Agence Média KR Wavemaker (Anne-Valérie Sanz, Hamdi Mansouri) Agence Influence Revolvr

(Nina Milutinov, Klara Fauglas)

Agence Marcel Co-Présidents Pascal Nessim, Gaëtan du Peloux, Youri Guerassimov Directeur Général Benjamin Taïeb Co-directrice du Planning Stratégique Sarah Lemarié Planneur Stratégique Ruben Hassan Directeur de Création Julien Simons Concepteur-Rédacteur Gregory James Directeur Artistique Céleste Nessim, Jules Perron, Clément Lebon Social Media Manager Calliste Garrabos Assistant Community Manager Kélian Pacaud Directrice de Clientèle Lucie Latrobe Cheffe de Groupe Clara Provensal Chargée de Clientèle Léa Reix Chef de Projet Antoine Zago-Meyer, Pauline Lemaître Productrice Suzanne Pereira Dias Directeur Technique Christophe Serret Développeur PHP Edgar Lacouture Développeur lead front Eric Beaufol Développeur Back-End Adrien Stadelmann Développeur Lotfi Harrabi

Agence Digitale et événementielle Wizz Directors MILLI Executive Producer Matthieu Poirier Production Manager Mélanie Gillot Production Coordination Rebeca Hayem Storyboard Vic Chhun Character Designs Hugo Lemonnier Backgrounds Théo Carmes Animation Angèle Legras, Alma Fröhlich, Leyla Kaddoura, Virgile Chéraud Animation Clean up Pud Octopus Animation Conformation Virgile Chéraud FX 2D Vic Chhun Compositing Noé Giuliani