Heetch réfute les idées reçues à son sujet

Moins cher, mais pas forcément moins humain.

Heetch, le numéro 2 du marché VTC dévoile sa nouvelle campagne en collaboration avec l’agence Marcel. Composée de deux films réalisés par Ugo Mangin, Heetch revient sur le devant de la scène avec l’intention de renverser une idée reçue : être moins cher n’implique pas forcément d’être moins équitable.

Comme le souligne Sébastien Jauffret, directeur associé chez Marcel : « Heetch c’est moins cher mais ce qui est intéressant c’est que d’habitude un prix bas est synonyme de casse sociale, casse environnementale ou de rupture d’expérience. Ici l’expérience est inchangée car il s’agit de la même voiture et du même chauffeur que les concurrents et le modèle est à l’inverse plus respectueux, pour les chauffeurs surtout. »

Dans ce spot, un jeune homme et une jeune femme ont fait le choix du service VTC le moins cher. Mais c’est sans savoir qu’ils ont aussi fait celui du plus éthique en choisissant Heetch. La marque superpose les voix et les identités afin de leur donner la parole et de toutes les célébrer.

Comme la marque le traduit dans ce film, sa naissance en banlieue la rend d’autant plus soucieuse d’offrir un service plus inclusif, moins cher, mais pas pour autant moins humain. « Rendre la mobilité la plus inclusive possible, cela induit évidemment être moins cher que la concurrence mais cela veut aussi dire avoir la commission la plus basse pour que les chauffeurs puissent mieux vivre de leur métier, retirer la notation entre passagers et chauffeurs que nous jugeons inhumaine, accepter les paiements en espèces sur l’appli et participer à l’économie Française en payant 100% de nos impôts dans notre pays. ».

En outre, orchestrée par Blue 449 (l’agence média qui s’est rapprochée de Marcel en 2018), cette campagne est diffusée à partir de la fin du mois d’août sur YouTube et en catch-up TV, et déclinée en formats courts pour les réseaux sociaux.