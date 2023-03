Marcel reconditionne son Grand Prix Effie pour Back Market

Un exemple à suivre par les autres prix publicitaires.

Qui dit agence lauréate du Grand Prix Effie France, dit chargée de promotion pour la campagne de l’édition suivante, c’est la tradition. Cette année, c’est l’agence couronnée Marcel qui mijote, non sans y ajouter sa feuille de thym personnelle. Une initiative inédite qui pousse le bouchon plus loin en reconditionnant son trophée pour Back Market – en le nettoyant et en le regravant – pour le remettre aux futurs vainqueurs.

Maintenant souvenez-vous. L’année dernière, Back Market rompait sa légendaire collaboration avec l’agence Marcel au profit de Buzzman. S’ensuivit alors une première campagne des plus félines. Aujourd’hui , fort de son génie – et de ses sentiments toujours présents pour le pure player c’est évident – Marcel est passé par la plateforme de de produits reconditionnés pour mettre en place son initiative et lui déclarer sa flamme ? En choisissant de remettre leur trophée aux futurs vainqueurs de cette façon, Marcel espère en réalité “insuffler une dynamique nouvelle autour du prix et encourager la production chaque année d’un nouveau trophée”. Le tout en mettant en avant la solution écologique du reconditionnement par le biais d’une ancienne collaboration.

« Cette initiative, que j’ai tout de suite trouvé brillante, témoigne de l’engagement de notre agence envers l’innovation et la créativité. » a déclaré Pascal Nessim, co-président de l’agence Marcel. « En repensant la manière dont nous célébrons nos meilleures campagnes, si on peut aider à un format un peu plus responsable, tout le monde sera gagnant. Je salue les créatifs qui ont pris la décision de rendre leur trophée. »