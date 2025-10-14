Le retour de Mad Men sur Arte méritait une bonne campagne

Par Myléna T. le 14/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Rédécouvrez une époque partie en fumée.

Lucas Ricard, concepteur-rédacteur indépendant, a imaginé sa propre (fausse) campagne pour célébrer la diffusion de Mad Men sur ARTE. Une initiative autonome qui mêle hommage à l’âge d’or de la publicité des années 60 et clin d’œil ironique aux concurrents. Une manière originale et décalée de faire parler de la série.

« L’objectif : faire découvrir l’âge d’or de la pub des années 60, tout en rappelant la gratuité du service de streaming. Avec, je l’admets, un petit tacle aux concurrents », explique Lucas Ricard. La campagne, qui jongle avec slogans et références visuelles, séduira autant les amateurs de publicité que les fans de la série.

Au-delà de l’hommage, Mad Men reste un incontournable pour tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, à la publicité. La série explore avec finesse les codes, la compétition et la créativité des agences de Madison Avenue dans les années 60. Et même en dehors de ce très beau — et sombre — panorama des sixties, Mad Men offre un regard fascinant sur le métier de publicitaire qui fait encore écho aujourd’hui. Un « must-see » pour tout étudiant ou professionnel du secteur.

Avec cette fausse campagne, Lucas Ricard réussit un double pari : séduire les passionnés de publicité tout en rappelant, avec humour et élégance, que la créativité n’a pas besoin d’un brief pour exister.

Crédits

  • Série : Mad Men
  • Diffuseur : Arte
  • Diffusion : Depuis le 1er août 2025
  • Concepteur-rédacteur : Lucas Ricard

