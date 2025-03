La Fondation pour le Logement (ex Abbé Pierre) présente sa nouvelle identité

Un nouveau visage pour un combat renouvelé.

La Fondation pour le Logement, anciennement Fondation Abbé Pierre, dévoile une nouvelle identité visuelle marquant une étape décisive de son histoire. Ce changement survient à la suite de témoignages visant l’Abbé Pierre, poussant l’organisation à prendre ses distances tout en réaffirmant son combat contre le mal-logement. Cette transformation, officialisée par la publication du nouveau nom au Journal Officiel en janvier 2025, s’accompagne d’un logo modernisé, conçu par l’agence de design Lonsdale.

Plus qu’une simple refonte esthétique, ce changement vise à renforcer l’impact et la visibilité de la Fondation tout en restant fidèle à son engagement de longue date dans la lutte contre le mal-logement. Christophe Robert, délégué général, souligne que cette évolution est essentielle pour préserver l’indépendance de l’organisation face aux défis actuels du logement en France.

Le nouveau logo s’inspire des codes du street art et intègre un « point d’indignation » ainsi qu’une maison stylisée, symbolisant à la fois la détermination et l’espoir. Ce design, simple et frappant, est accompagné de la nouvelle signature « Un combat en héritage », affirmant la continuité de la mission. Dans un contexte où les révélations récentes ont provoqué une chute des dons, la Fondation se trouve dans une situation complexe et difficile. L’objectif est de marquer les esprits et de transmettre un message clair : la Fondation continue son combat avec la même énergie, malgré les défis, dans un contexte où le mal-logement reste une crise majeure.

Pour assurer une transition fluide avec l’identité précédente, certains éléments visuels comme la couleur ont été conservés. Cela permet de maintenir une certaine reconnaissance tout en modernisant l’ensemble. Cette évolution vise à rendre la Fondation encore plus visible et impactante, afin de mieux capter l’attention du public et de continuer à défendre les droits des personnes mal-logées.