La Fondation pour le Logement va vous émouvoir avec cette campagne poignante

Attendez-vous à avoir une poussière dans l’œil.

La Fondation pour le Logement des défavorisés (ex Fondation Abbé Pierre) lance, avec sa nouvelle agence Rosa Paris, une campagne de sensibilisation intitulée L’Attente. Le film sera diffusé à partir du 16 avril 2025 en France, au cinéma ainsi que sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux de la Fondation. Des déclinaisons en affichage, classique et digital, sont aussi prévues.

Cette campagne, qui marque la première prise de parole depuis l’attribution du budget à Rosa Paris, a pour objectif de rappeler l’ampleur, souvent sous-estimée, de la lutte contre le mal-logement.

L’Attente illustre l’histoire intime d’une femme pour qui le retour à un logement est aussi celui à la vie. La campagne joue habilement avec un moment fort, où cette femme retrouve son enfant, soulignant ainsi la dimension émotionnelle du logement. Un récit simplement mis en scène, qui évite l’apitoiement tout en saisissant l’émotion d’une réalité trop souvent ignorée : celle des drames intimes liés à l’exclusion par le logement. L’objectif : faire comprendre qu’un logement ne se résume pas à un toit, mais constitue un levier essentiel pour retrouver un emploi, renouer avec le lien social et envisager l’avenir.

« Se battre contre le mal logement, c’est aider les plus démunis à retrouver un emploi, vivre en sécurité mais aussi recréer du lien social, rendre leur dignité à des milliers de femmes et d’hommes, les aider à se projeter vers l’avenir… », rappelle la Fondation. Une conviction traduite avec justesse dans cette campagne, où Rosa Paris s’aligne sur une communication sincère et directe.

Avec ce film, la Fondation pour le Logement des défavorisés ambitionne de replacer la question du logement au cœur du débat. En redonnant une visibilité humaine et émotionnelle à une problématique souvent réduite à des statistiques, la campagne L’Attente cherche à provoquer une prise de conscience : l’urgence n’est pas seulement matérielle, elle est aussi sociale.

Fiche technique