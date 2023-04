Cette sirène a une solution pour celles qui sentent le poisson

Parfois, on aimerait ressembler un peu moins à Ariel.

Ah, l’hygiène féminine… un sujet qui se libère, mais qui reste toujours compliqué à aborder. Pas évident d’en parler, même quand on est un laboratoire spécialisé dans le domaine… comme Canesten, une marque de santé intime féminine du groupe Bayer. Avec l’aide de l’agence LOLA MullenLowe, la marque a en effet réussi à aborder ce sujet tabou, et pourtant si important, sur le ton de la rigolade. À vrai dire, l’humour de cette sirène porte-parole y joue beaucoup.

Trop peu de femmes le savent, mais il n’est pas évident, si ce n’est impossible, d’échapper à une infection vaginale au cours de sa vie. Pour répondre à ce problème, il est donc nécessaire qu’il existe des marques proposant des soins adaptés : c’est le cas de Canesten, marque numéro un au Canada pour le traitement des infections vaginales et des vaginoses bactériennes. Mais pour que les femmes touchées par ces troubles puissent se soigner, encore faut-il qu’elles sachent que quelque chose ne va pas… et ce n’est pas facile de le découvrir quand on n’ose pas en parler.

D’où l’importance de rester informé. Cette campagne tend à instruire les femmes, avec légèreté, que ce qu’elles considèrent parfois comme normal peut à l’inverse être le signe précurseur d’un problème parfois important, qui doivent être traité en temps et en heure. C’est seulement dans un second temps qu’elle met en avant un produit permettant de résoudre la situation : le Gyno-Canesbalance.

Venant à la suite de la campagne Viva la Vulva de Nana en 2019, celle-ci peut paraître assez peu extrême en comparaison. Et en effet, ne montrant pas de parties intimes du corps de la femme, il y a peu de chances qu’elle éveille la même controverse. Néanmoins, le sujet de la santé vaginale semble parfois encore plus tabou que celui des règles ou de la liberté sexuelle des femmes : et pour cause, il est encore trop considéré, à tort, que ces problèmes de santé sont liés à un manque d’hygiène. Canesten, de par sa mission, est l’un des libérateurs de la parole à ce sujet.