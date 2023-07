L’eau Liquid Death a-t-elle meilleur goût que la sueur ?

On vous laisse tester.

Récemment, l’irrévérencieuse marque d’eau en canettes Liquid Death a commencé à baser ses campagnes de communication sur les commentaires en ligne de ses détracteurs. Cette vidéo représente le deuxième volet de cet angle communicationnel, et se base sur un tweet “Je préfèrerai lécher la sueur le long du dos d’un obèse plutôt que de boire de l’eau Liquid Death”.

En ligne avec une autre série de vidéos sur des “taste tests”, faisant tester ses produits à des consommateurs, Liquid Death et son équipe marketing interne on cette fois encore pris le tweet au premier degré… et ont mené une expérience pour savoir si tout le monde était d’accord avec cet anonyme.

Étonnement, il semblerait que l’anonyme de la toile soit le seul à préférer la sueur d’un obèse à une canette de Liquid Death. 10/10 des personnes interrogées ont en effet choisi les produits Liquid Death (eau et ice tea). Bref, Liquid Death ose une fois de plus ce qu’aucune autre marque ne pourrait se permettre. Le territoire de marque de Liquid Death se cultive campagne après campagne, sans que la sécheresse créative ne soit encore à l’horizon.