Netflix et Life After Ad : une collaboration écologique pour recycler les bâches publicitaires

De toiles à pots de plantes, ah, comme la pub change…

Impossible de l’ignorer et encore moins dans nos métiers : la publicité est partout. Et malheureusement, elle pollue ; chaque année, des centaines de toiles géantes sont affichées, pour des durées allant de quelques jours à quelques semaines, et celles-ci ne disparaissent pas d’elles-mêmes. Patrick Vernuccio, un influenceur et jardinier urbain au million d’abonnés sur les réseaux sociaux (thefrenchiegardener sur Instagram), a eu une idée au potentiel jusqu’ici inexploité : upcycler ces toiles… sous forme de pots pour jardins urbains.

Intitulé Life After Ad, ce projet a attiré l’attention de Netflix et son agence média Re-mind PHD. Le géant du streaming leur a proposé d’upcycler la toile publicitaire du film Voleuses, sorti en novembre 2023, pour ses bureaux parisiens.

Pour mener à bien ce projet, Patrick Vernuccio s’est entouré de CIDI, spécialisé dans la signalétique, et LightAir, acteur du bâtiment communicant, ainsi que d’autres partenaires comme Apex Paysage et l’Agence nationale de la biodiversité.

Patrick Vernuccio, co-fondateur de Life After Ad, partage : « Après 16 ans passés en tant que senior marketing où j’ai réservé beaucoup de ces toiles publicitaires, j’ai cherché une alternative pour qu’elles ne finissent plus enfouies ou incinérées après seulement quelques semaines de vie. Life After Ad est né de la rencontre entre cette volonté de résoudre cette incohérence et la recherche d’une solution liée à mon nouveau métier et ma passion pour le jardinage urbain. »