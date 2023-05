C’est l’histoire d’un daltonien et du fil bleu d’une bombe

Tic, Tac, boum : il est temps de contrôler votre vue.

Quand vous allez au cinéma, vous passez en général une vingtaine de minutes à visionner un mélange de publicités et de bandes-annonces avant de pouvoir entamer le film que vous avez choisi. Comme il est difficile de faire autre chose que de regarder ce que l’écran vous propose, c’est le parfait moment pour passer un message à une audience captive. Visionworks a donc décidé d’utiliser ce fait à son avantage dans sa dernière campagne vidéo réalisée par Leo Burnett.

Leo Burnett s’est servi de ces circonstances pour dissimuler une publicité Visionworks dans les sous-titres d’une bande-annonce de film en langue étrangère. L’idée était de les écrire suffisamment petit pour que seules les personnes ayant 20/20 en vision puissent les lire confortablement, puis d’afficher un message (en plus gros cette fois) enjoignant ceux ayant eu du mal à lire les sous-titres à prendre rendez-vous pour faire contrôler leur vue.

C’est bien la première fois qu’un test de vision n’aura pas été laborieux, mais somme toute plutôt agréable. En effet, les bandes-annonces proposées par VisionWorks reprennent des clichés hollywoodiens que nous connaissons bien, et qu’il est amusant de retrouver dans des langues étrangères… d’autant plus que les dialogues démontrent d’un sens de l’humour certain.

Composée de deux spots de 1 minute chacun déclinés en version 30 secondes, cette campagne est à retrouver aux États-Unis au cinéma (les conditions idéales pour une telle création !), ainsi qu’en TV, streaming et digital.

Spots 1 minute

Spots 30 secondes