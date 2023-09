McDonald’s vante la qualité du sourcing de ses ingrédients

“Change un peu, change beaucoup.”

Si vous avez passé la trentaine, vous vous souvenez peut-être de “McDo” telle qu’était la marque dans les années 90. Et que votre opinion du McDonald’s de cette époque ait été bonne ou mauvaise, le géant du fast food espère bien faire évoluer celle-ci.. Et dans ses derniers spots avec Leo Burnett, c’est bien ce que met en avant la marque : les changements, parfois passés inaperçus, qui ont pourtant ponctué le “sourcing” au Royaume-Uni de l’empereur du burger.

Cette campagne est composée de trois spots publicitaires. Deux d’entre eux vous montrent le ridicule comique de personnes aux opinions bloquées dans le passé, tandis que le troisième se préoccupe de soutenir ces derniers en appuyant le message de la campagne, affirmant que la marque a changé depuis l’époque où ses consommateurs utilisaient une version du web digne du Minitel.

Bref, McDonald’s souhaite avec cette campagne que ses produits soient perçus comme étant de qualité, à partir de bœuf 100 % issus du Royaume-Uni ou d’Irlande et avec des œufs de poules élevées en plein air. La campagne ne dit mot en revanche sur l’équilibre des menus Best Of de l’enseigne. Il y a certainement un sacré chemin à parcourir pour que ceux-ci ne soient ni trop gras, ni trop salés, ni trop sucrés. Un objectif pour les décennies à venir ?