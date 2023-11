Comment IKEA gagne la bataille contre les publicités skippables

Ça skippe plus vite que son ombre.

Cela ne vous aura pas échappé, la plupart des publicités sur YouTube peuvent être passées après quelques secondes, pour le plus grand dam des annonceurs et le plus grand plaisir des utilisateurs. Leur alternative, les publicités obligatoires, sont à l’inverse “le plus grand ennemi” de ces derniers. Alors, pour ne pas s’attirer leurs foudres, il reste souvent plus pertinent d’utiliser la première option – et dans ce cas, chaque seconde compte.

IKEA Inde l’a bien compris, et en collaboration avec Leo Burnett, a créé une campagne baptisée « Ads That Skip You ». Elle se compose de trois vidéos publicitaires de six secondes, non-skippables, qui démontrent comment être ordonné peut vous faire gagner du temps. L’originalité réside dans le fait que les protagonistes de ces annonces « zappent » l’annonce avant même que le spectateur ne puisse le faire, tout en montrant les options du catalogue IKEA qui permettent de faire gagner du temps.

Cette campagne transforme le format pré-roll, souvent ignoré par les spectateurs, en une véritable force. Les publicités courtes relient l’économie de temps à la marque, transmettant ainsi efficacement le message d’IKEA. Cela rappelle la philosophie selon laquelle « le médium est le message », une idée popularisée par le théoricien de la communication canadien Marshall McLuhan. Résultat, dans l’imaginaire des spectateurs : pas de perte de temps avec IKEA. Ce qui, pour ceux qui ont déjà monté un meuble, peut paraître légèrement mensonger…

Elle démontre également que les pré-rolls de 6 secondes, comme la plupart des formats publicitaires, ont le plus d’impact lorsque les marques et leurs agences créent un contenu spécifiquement adapté.