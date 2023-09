Selon LEGO, jouer est un super-pouvoir 

Un film qui casse des briques.

L’’agence in-house géant LEGO, OLA (Our LEGO Agency), en partenariat avec Droga5 Dublin, a décidé de bousculer le monde des adultes avec un spot de 5 minutes réalisé par Ellen Kuras – la directrice de la photographie du classique « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » – qui métamorphose une banale journée en une aventure épique. Grâce à ce film interactif sur le site officiel, cette campagne vise à sensibiliser les adultes à reconsidérer leurs engagements et à allouer aux enfants le temps et l’espace requis pour jouer.

Les jeunes protagonistes, en échappant habilement à leurs poursuivants dans un décor de bureau, font preuve d’ingéniosité en utilisant les briques LEGO. Mais le point culminant de l’histoire ? Une rencontre avec Jane Lynch, l’actrice américaine oscarisée et connue pour son rôle dans la série « Glee » où elle incarne Sue Sylvester. Elle représente la brique finale de l’aventure de nos jeunes Goonies modernes, accompagnée d’un chat entièrement constitué de LEGO. La surprise ? Elle était de leur côté depuis le début. La PDG tout de bleu vêtu déclare avec fierté : « Le jeu est votre super-pouvoir », soulignant ainsi l’importance du jeu dans le développement des compétences des enfants – et le nom de la campagne au passage.

La campagne prend appui sur une étude récente qui révèle que les enfants ne consacrent en moyenne que 2 % de leur semaine au jeu, alors qu’un adulte moyen passe 26 heures par semaine à consulter son smartphone, soit plus de 3,5 heures par jour. Ce constat d’un « déficit de jeu » actuel suscite des préoccupations parmi les experts en raison de l’importance du jeu dans le développement cognitif des enfants, leur bien-être général, et surtout, leur épanouissement.