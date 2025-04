Xbox et Droga5 réveillent les joueurs avec une campagne dystopique

Xbox opte pour une narration dystopique pour exister au-delà du produit.

Xbox lance une nouvelle campagne mondiale de marque baptisée « Wake Up », imaginée par Droga5 New York. Une prise de parole co-réalisée par David Fincher et Tim Brown (Object & Animal), qui met en scène une société dystopique dans laquelle les individus évoluent dans une routine abrutissante, jusqu’à ce qu’ils trouvent une échappatoire via le jeu vidéo.

Avec cette campagne, Xbox cherche à s’imposer comme une marque culturelle à part entière, au-delà du simple produit. En tranchant avec ses prises de parole plus centrées sur le gameplay ou les nouveautés logicielles, la marque s’inscrit ici dans un discours plus existentiel, voire provocateur. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler certains travaux de PlayStation ou d’Apple sur le rapport à la société et au divertissement.

La présence de David Fincher à la réalisation, figure emblématique du cinéma noir et paranoïaque (Fight Club, Gone Girl), donne un poids supplémentaire à l’esthétique du spot. La posture contestataire adoptée ici interroge : peut-on réellement critiquer l’aliénation numérique en incitant à y plonger davantage ? Xbox assume cette ambiguïté, jouant avec les codes du “anti-système sponsorisé”, devenus eux-mêmes des leviers marketing.

Déclinée en digital, social et TV, la campagne vise un public international, en particulier les jeunes adultes. Elle se veut une réponse au sentiment de saturation ambiant, où travail, écran et productivité s’enchaînent sans pause. À l’instar d’un Black Mirror, Wake Up cherche à provoquer une prise de conscience – tout en promouvant un produit de divertissement.