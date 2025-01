Cette pub fait griller les commentaires toxiques d’Internet au BBQ

L'agneau australien est de retour !

Après avoir mis en scène avec génie le gap entre boomers et Gen Z, la marque Australian Lamb est de retour pour sa campagne estivale annuelle. Et oui, c’est le début de l’été en Australie !

Représentée par l’agence Droga5 ANZ, la marque de l’interprofession Meat and Livestock Australia dévoile sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène des commentaires réels publiés sur Internet. Réalisée par Max Barden de The Sweetshop, ce film compile des remarques authentiques issues d’Instagram, TikTok, Reddit, Facebook et YouTube. La vidéo met en scène diverses situations du quotidien – du toilettage canin à la préparation du thé – où les commentaires acerbes d’internautes sont transposés dans la vie réelle.

La campagne est diffusée sur les principales chaînes de télévision australiennes Seven et Nine, accompagnée d’un dispositif média comprenant de l’affichage, des plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Cette prise de parole vise à pointer du doigt l’absurdité et la toxicité des commentaires en ligne, tout en proposant une alternative qui met tout le monde d’accord : se réunir autour d’un barbecue d’agneau australien. Les esprits chagrins commenteront qu’il faut près de trois minutes à ce film pour arriver à une telle conclusion. C’est vrai, mais ne boudons pas notre plaisir devant une côtelette publicitaire aussi absurde.