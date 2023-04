La version LEGO du Land Rover Classic Defender 90 se mérite

Deux aventuriers, un seul gagnant.

Il y a de grandes chances que si vous êtes de ce monde, vous ayez eu une enfance. Et si c’est le cas, vous avez probablement déjà joué avec des LEGO. Certains d’entre vous continuent même d’en posséder et d’en acquérir, sauf qu’ils sont devenus bien plus que des jouets. Qu’ils soient thérapeutiques, un rappel d’enfance ou des objets de collection, les LEGO n’ont pas quitté la vie de tous les adultes.

Dans cette campagne intitulée “The hardest to reach LEGO Store in the world“, la marque danoise emblématique s’adresse principalement à ces adultes-là, qui n’ont pas perdu le sens du jeu et le plaisir de la construction. En partenariat avec Land Rover, elle s’adresse aussi aux amoureux d’automobile, qui trouveront dans cette collaboration un modèle à construire du Land Rover Classic Defender 90 à l’occasion de son 75ème anniversaire.

L’objectif : transmettre l’esprit d’aventure de Land Rover. Bien que n’étant pas toujours utilisée à ces fins, cette automobile tire sa force de ses fonctions tout-terrains. Le véhicule parfait des aventuriers comme Aldo Kane et Raha Moharrak, qui se sont affrontés pour savoir qui serait le premier à atteindre ce nouveau modèle exclusif LEGO x Lander Rover… et pour savoir qui parviendrait à le monter en premier.

Et comme le dit si bien la voix off qui accompagne la vidéo de son début à sa fin : au bout du jour, l’esprit d’aventure est le vrai gagnant. Si vous rêviez de vivre une aventure un peu folle, voilà peut-être votre signe pour oublier votre hésitation et vous lancer…