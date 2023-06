LEGO et les joueuses de la FIFA encouragent les filles à briser les stéréotypes

Tous ceux qui ont réussi ont essayé.

La coupe du monde féminine de la FIFA 2023 commencera le 20 juillet prochain, et LEGO a déjà pris de l’avance sur les nombreuses campagnes que nous sommes certains de voir fleurir pour l’occasion. Dans celle-ci, la marque, symbole de créativité enfantine depuis des années, encourage encore une fois les enfants à faire preuve d’imagination et à tenter des choses, quitte à se tromper.

Cependant, ce ne sont pas les enfants en général qui sont incités à le faire : pour l’occasion, ce sont les petites filles qui sont ciblées, avec des messages incarnés directement par quatre des meilleures joueuses de football du monde : Megan Rapinoe, Yuki Nagasato, Sam Kerr et Asisat Oshoala, chacune détentrice de prix internationaux et reconnue mondialement pour son talent.

Les petites filles… et leurs parents avec elles. Car après tout, les enfants n’entrent pas dans la vie avec des stéréotypes et des freins, ils leurs sont inculqués en grande partie par leur parents, qui ne se rendent pas toujours compte qu’ils les intègrent également.

En montrant aux parents que, oui, une petite fille peut pratiquer du football et pas obligatoirement de la danse, on ouvre un champ des possibles pour les petites filles du monde entier. Après tout, selon une étude commanditée par LEGO auprès de l’institut Geena Davis en 2021, 82% des filles ne voient pas de problème dans le fait qu’une fille fasse du football plutôt que du ballet et inversement pour les garçons, tandis que ceux-ci ne le pensent qu’à 71%.