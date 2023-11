Le Club des Annonceurs vous donne rendez-vous pour parler valeurs à The Brand Immersion 2023

Entre professionnels et future génération, où en sont nos valeurs ?

Comme chaque année depuis huit ans, Le Club des Annonceurs organisera The Brand Immersion, une étude-évènement réunissant 300 acteurs majeurs de la communication, du marketing, des médias, de l’innovation et de la communication RSE. Cette édition aura lieu le 16 novembre prochain au Musée Guimet, et auras pour mots d’ordres échange et convivialité. Mais surtout, la notion de valeurs sera au centre de tout débat.

Le thème de cette année est VALUE.S, un thème au pluriel dû aux changements que subit actuellement (et continuera à subir) notre société, qui nous poussent à redéfinir nos priorités, dont nos valeurs principales. Cette étude replace dans le contexte actuel les sujets de préoccupations de la société et des femmes et des hommes au pouvoir, ainsi que celles des marques et entreprises.

Exclusive au Club des Annonceurs, cette étude a été réalisée en collaboration avec Kantar Insights

Ce travail d’enquête analyse les récits de plusieurs grands décideurs du marketing et autres professions de la communication. Ses résultats seront révélés au cours de l’évènement, et révèleront l’opinion d’un large panel de consommateurs qui complète l’ensemble des données quanti et quali recueillies pour cette étude 2023.

Plusieurs marques interviendront également cette année, sous le prisme de leur capacité à questionner les modèles déjà existants pour instaurer de nouveaux systèmes de valeur. LEGO, CIC, EDF, Afflelou, AXA, La boite Immo, Orange, Unbottled, Century 21, Europcar Mobility Group, SNCF, Enedis, Sodebo… Chacun des dirigeants de ces marques, membres du Club ou non, s’est prononcé sur ces enjeux. Certains en témoigneront le 16.

Les jeunes générations, représentées par les étudiants 2023-2024 en Master 1 Stratégie de Marque & Planning Stratégique de Sup de Pub, apporteront également leur vision spécifique sur les sujets abordés et les résultats de cette étude.

Les premiers chiffres de cette étude :

À vous de découvrir la suite lors de l’événement, en vous inscrivant ici : https://event.inwink.com/the-brand-immersion-8