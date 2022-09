La sobriété, grand thème de la prochaine soirée du Club des Annonceurs

Rendez-vous le 22 novembre pour The Brand Immersion.

Le Club des Annonceurs vous propose le mardi 22 novembre d’assister à la restitution de son étude annuelle The Brand Immersion sur le thème de la sobriété à l’UNESCO (Paris 7e). L’accueil des invités se fera à partir de 17h45.

Au programme cette année

Témoignages, interventions et conférences aux côtés de 400 acteurs majeurs de la communication, du marketing et des médias autour du thème « How much is enough? », ou comment les marques peuvent rendre la sobriété désirable. Cette septième édition de l’étude menée par Kantar Insights et INfluencia Consulting, sera animée par deux questions centrales :

–Comment, au-delà des mesures que les États pourraient prendre pour nous inciter et / ou nous contraindre à plus de sobriété rendre celle-ci acceptable, voire désirable et la (ré)concilier avec nos objectifs de marque et d’entreprise ?

–Comment ré-éclairer le sens du mot progrès, en le déconnectant du dogme de la croissance infinie, dans un monde aux ressources, elles, finies ?

L’étude exposera les grands enjeux de transformation des entreprises et des marques d’aujourd’hui et de demain – dans un contexte teinté de nouvelles réglementations européennes pour accélérer les enjeux RSE, et marqué par « la fin de l’insouciance et de l’abondance ». Quels défis les marques vont-elles devoir relever ? Les résultats – en avant-première – de l’étude commenceront à 18h30.

Pour clôturer l’événement en beauté, les participants seront conviés au cocktail networking convivial (20h30), animé par l’agence S2R Star Brand.

Les marques intervenantes

EDF, ACCOR, CMA France, Groupe ADP, Groupe Casino, CIC, La Boite Immo, Orange, Dassault Systèmes, Century 21, Europcar Mobility Group… Les grands acteurs de notre chaîne de valeur, partenaires associés de l’événement interviendront pour répondre à cette question centrale : M.Publicité Groupe Le Monde, JC Decaux, Criteo, NRJ Global, TF1 PUB, Twitter et Sup de Pub. L’école et ses étudiants 2022-2023 en Master II Planning stratégique et Brand Innovation porteront leur vision spécifique des jeunes générations et futurs communicants.

Inscrivez-vous à cet évènement incontournable de la communication et du marketing !